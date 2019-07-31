‘Welbeck’i alın’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri ‘Welbeck’i alın’

’i alın’

‘Welbeck’i alın’

Sarı-lacivertlilerin listesindeki golcülerden 'le ilgili 'dan açıklama geldi. C.Palace'nin efsane isimlerinden , bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü almaları gerektiğini belirtip, "Onu ne , ne , ne bırakmalıyız. 100 bin sterlin ödenecek bir oyuncu" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin listesindeki golcülerden 'le ilgili 'dan açıklama geldi. C.Palace'nin efsane isimlerinden , bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü almaları gerektiğini belirtip, "Onu ne , ne , ne bırakmalıyız. 100 bin sterlin ödenecek bir oyuncu" diye konuştu.

  1. 31.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Welbeck’i alın’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN