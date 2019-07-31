‘Welbeck’i alın’
Sarı-lacivertlilerin listesindeki golcülerden Welbeck'le ilgili Ada'dan açıklama geldi. C.Palace'nin efsane isimlerinden Morison, bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü almaları gerektiğini belirtip, "Onu ne Çinlilere, ne Araplara, ne Türklere bırakmalıyız. Haftada 100 bin sterlin ödenecek bir oyuncu" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin listesindeki golcülerden Welbeck'le ilgili Ada'dan açıklama geldi. C.Palace'nin efsane isimlerinden Morison, bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü almaları gerektiğini belirtip, "Onu ne Çinlilere, ne Araplara, ne Türklere bırakmalıyız. Haftada 100 bin sterlin ödenecek bir oyuncu" diye konuştu.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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