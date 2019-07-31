‘Welbeck’i alın’

Sarı-lacivertlilerin listesindeki golcülerden Welbeck'le ilgili Ada'dan açıklama geldi. C.Palace'nin efsane isimlerinden Morison, bonservisi elinde olan İngiliz golcüyü almaları gerektiğini belirtip, "Onu ne Çinlilere, ne Araplara, ne Türklere bırakmalıyız. Haftada 100 bin sterlin ödenecek bir oyuncu" diye konuştu.