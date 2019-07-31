Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Audi Cup'ta oynanan ilk maçların ardından rakiplerine boyun eğen Fenerbahçe ve Real Madrid üçüncülük maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Tottenham karşısında 1-0'lık mağlubiyet alan Real Madrid karşısında üçüncülük için mücadele edecek. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr...
Fenerbahçe Real Madrid maçı için geri sayım sürüyor. Avrupa'nın yeni sezon öncesi düzenlenen en prestijli organizasyonu olan Audi Cup'ta ilk maçlar dün akşam oynandı. İlk kez bir Türk takımının mücadele ettiği Audi Cup'ta Fenerbahçe ev sahibi Bayern Münh karşısında 6-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golü yeni transfer Max Kruse'dan geldi. Tottenham karşısında Hary Kane'nin golüne engel olamayan Real Madrid ise sahadan 1-0'lık sonuçla mağlup ayrıldı. Peki Fenerbahçe Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda CANLI olarak yayınlanacak?
REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Üçüncülük maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Real Madrid maçı Smart Spor ekranından naklen yayınlanacak.
TÜRK TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ
Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi.
Tribünde Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra milli takım ve diğer Türk kulüplerinin formalarını giyen taraftarlar da yer aldı.
FENERBAHÇE'NİN EFSANELERİ MÜNİH'TE
Sarı-lacivertli takımın tarihinde önemli yer tutan bazı futbolcular Almanya'ya geldi. Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Brezilyalı Alex de Souza ve Hollandalı Pierre van Hooijdonk organizasyon kapsamında Münih'e gelerek müsabakayı tribünden takip etti.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos da Real Madrid'in efsaneleri arasında Münih'e gelen isimlerden oldu.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 17:03
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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