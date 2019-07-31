Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay yok! Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de son dakika sakatlık şoku... Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlanarak oyunu yarıda bırakmak zorunda kalan Hasan Ali Kaldırım'ın en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmış ve kenara getirilmişti. Deneyimli sol bekin devre arasında koltuk değnekleriyle de yürümesi endişelendirirken korkulan oldu ve sakatlık açıklandı.
Son dakika haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
Hasan Ali'nin sakatlığı 8 hafta sürerse kaçıracağı lig maçları şöyle: Gazişehir Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D).
Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Hasan Ali Kaldırım dışında sol bek için 17 yaşındaki Abdulcebrail Akbulut dışında oyuncu bulunmuyor.
HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?
1989 yılında Neuwied Almanya'da dünyaya gelen Hasan Ali Kaldırım'ın abisi Cemal Kaldırım'da futbolcudur. İlk profesyonel sözleşmeyi 2006 sezonunda Tus Koblenz takımı ile imzalayan Hasan Ali Kaldırım sırasıyla Kaiserslautern II, Mainz 05 II, Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giymiştir. Aktif olarak Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdüren Hasan Ali Kaldırım aslen Isparta'lıdır.
- 31.07.2019
- Güncelleme: 31.07.2019 16:07
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay yok! Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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