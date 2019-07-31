Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım en az 1.5 ay yok! Son dakika haberleri

Audi Cup'ta Bayern Münih'le karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hasan Ali Kaldırım 24. dakikada sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmış ve kenara getirilmişti. Deneyimli sol bekin devre arasında koltuk değnekleriyle de yürümesi endişelendirirken korkulan oldu ve sakatlık açıklandı.

Son dakika haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, en az 1,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Hasan Ali'nin sakatlığı 8 hafta sürerse kaçıracağı lig maçları şöyle: Gazişehir Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D).

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Hasan Ali Kaldırım dışında sol bek için 17 yaşındaki Abdulcebrail Akbulut dışında oyuncu bulunmuyor.

HASAN ALİ KALDIRIM KİMDİR?

1989 yılında Neuwied Almanya'da dünyaya gelen Hasan Ali Kaldırım'ın abisi Cemal Kaldırım'da futbolcudur. İlk profesyonel sözleşmeyi 2006 sezonunda Tus Koblenz takımı ile imzalayan Hasan Ali Kaldırım sırasıyla Kaiserslautern II, Mainz 05 II, Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giymiştir. Aktif olarak Fenerbahçe'de futbol yaşantısını sürdüren Hasan Ali Kaldırım aslen Isparta'lıdır.