Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı

Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel, G.Rangers ile yaptığı görüşmeleri doğruladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemekten vazgeçtiği 34 yaşındaki stoper, İskoç ekibiyle anlaşmaya yakın olduğunu belirtip, "Fenerbahçe ile bağlarımı kopardım" dedi. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 1 ay süre verilen Slovak futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti. Görüşme yaptığı takımlardan istediği teklifi alamayan Skrtel, daha sonra sportif direktör Damien Comolli'yi aramış ama olumsuz yanıt almıştı.