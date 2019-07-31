Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Slovak stoper Martin Skrtel, Glaskow Rangers’la görüştüğünü doğruladı, sarı-lacivertlilerle ipleri resmen kopardı.
Tam 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Skrtel, G.Rangers ile yaptığı görüşmeleri doğruladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemekten vazgeçtiği 34 yaşındaki stoper, İskoç ekibiyle anlaşmaya yakın olduğunu belirtip, "Fenerbahçe ile bağlarımı kopardım" dedi. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 1 ay süre verilen Slovak futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti. Görüşme yaptığı takımlardan istediği teklifi alamayan Skrtel, daha sonra sportif direktör Damien Comolli'yi aramış ama olumsuz yanıt almıştı.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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