Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı

defteri kapandı

Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı

ile sözleşmesi sona eren stoper Martin , Glaskow Rangers’la görüştüğünü doğruladı, sarı-lacivertlilerle ipleri resmen kopardı.

Tam 3 sezon formasını giydiği ile sözleşmesi sona eren , G.Rangers ile yaptığı görüşmeleri doğruladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemekten vazgeçtiği 34 yaşındaki stoper, İskoç ekibiyle anlaşmaya yakın olduğunu belirtip, "Fenerbahçe ile bağlarımı kopardım" dedi. Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 1 ay süre verilen futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetmişti. Görüşme yaptığı takımlardan istediği teklifi alamayan Skrtel, daha sonra sportif direktör Damien Comolli'yi aramış ama olumsuz yanıt almıştı.

  1. 31.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Skrtel defteri kapandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN