Fenerbahçe'de Ozan Tufan çok hırslı

Alanyaspor'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan idmanların en hareketli ismi. Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan Emre Belözoğlu da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.