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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de çok hırslı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan çok hırslı

'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından 'ye dönen idmanların en hareketli ismi. Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle 'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.

'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından 'ye dönen idmanların en hareketli ismi. Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle 'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.

  1. 31.7.2019
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