Fenerbahçe'de Ozan Tufan çok hırslı
Alanyaspor'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan idmanların en hareketli ismi. Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan Emre Belözoğlu da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.
Alanyaspor'da geçirdiği başarılı kiralık sezonunun ardından Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan idmanların en hareketli ismi. Başarılı orta saha oyuncusu, bu istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmiş durumda. Kaptan Emre Belözoğlu da 24 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Sürekli tavsiyeler veriyor.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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