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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'Başarılar '

'Başarılar Barış Alıcı'

, 'yı 1 yıllığına 'a kiraladı. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi hesaplarından da duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada " Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz" denildi.

, 'yı 1 yıllığına 'a kiraladı. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi hesaplarından da duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada " Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz" denildi.

  1. 31.7.2019
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