'Başarılar Barış Alıcı'

Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz" denildi.