'Başarılar Barış Alıcı'
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçe, Barış Alıcı'yı 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiraladı. Sarı-lacivertliler bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından da duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz" denildi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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