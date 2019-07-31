Fenerbahçe'de Jailson'a Vitor talip
Kanarya'nın Eljif Elmas'tan sonra yüksek fiyata satabileceği bir diğer isim Jailson. Brezilyalı oyuncu için şu ana kadar 6 kulübün fiyat sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG'nin 8 milyon euro'luk bir öneri sunduğu da kaydedildi.
Kanarya'nın Eljif Elmas'tan sonra yüksek fiyata satabileceği bir diğer isim Jailson. Brezilyalı oyuncu için şu ana kadar 6 kulübün fiyat sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG'nin 8 milyon euro'luk bir öneri sunduğu da kaydedildi. Yönetim sezon başı hazırlık maçlarında stoper bölgesinde çok iyi bir performans gösteren oyuncusu bu rakama satmaya yanaşmıyor. 12 milyon euro talep ediyor.
'BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ'
Cas, Trabzonspor'un 2010-11 sezonuna yaptığı itirazı reddetti. Fenerbahçe resmi hesaplarından "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-11 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
- 31.7.2019
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Kagawa’nın tek taliplisi Beşiktaş
Toplam 1
Yorum
sek almayın beşiktaşı yedek lastik yaptı yazık 100 yıllık çınara
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Sturridge heyecanı
Toplam 2
Yorum
XXX ALINDA GÖRELİM
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Belhanda için Arabistan iddiası
Toplam 1
Yorum
hagi10 10 bu 10 da diagne 20 milyon 4 tane sağlam adam. samatya ,falcao,banega,cuellar
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