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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'de 'a Vitor talip

Fenerbahçe'de Jailson'a Vitor talip

Kanarya'nın 'tan sonra yüksek fiyata satabileceği bir diğer isim . Brezilyalı oyuncu için şu ana kadar 6 kulübün fiyat sorduğu öğrenildi. 'nin eski hocası 'nın çalıştırdığı Shanghai 'nin 8 milyon euro'luk bir öneri sunduğu da kaydedildi.

Kanarya'nın 'tan sonra yüksek fiyata satabileceği bir diğer isim . Brezilyalı oyuncu için şu ana kadar 6 kulübün fiyat sorduğu öğrenildi. 'nin eski hocası 'nın çalıştırdığı Shanghai 'nin 8 milyon euro'luk bir öneri sunduğu da kaydedildi. Yönetim sezon başı hazırlık maçlarında stoper bölgesinde çok iyi bir performans gösteren oyuncusu bu rakama satmaya yanaşmıyor. 12 milyon euro talep ediyor.

'BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ'
Cas, 'un 2010-11 sezonuna yaptığı itirazı reddetti. Fenerbahçe resmi hesaplarından "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-11 sezonu şampiyonluğu 'bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

  1. 31.7.2019
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