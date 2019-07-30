Fenerbahçe'den tarihi hezimet!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılan Sarı-Lacivertliler, turnuva tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu işte detaylar...
30 Temmuz 2019 Salı 23:36
Güncelleme: 30.07.2019 23:40
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe yeni sezon öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, takıma katılan isimlerin birbiriyle olan uyumunu artırması için hazırlık müsabakalarını da sürdürüyor.
Şu ana kadar 4 hazırlık maçı gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmalardan 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.
Öte yandan Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına da katılan Sarı-Lacivertliler, ilk müsabakasında Bayern Münih ile karşılaştı.
Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe'nin katıldığı turnuvanın ilk müsabakasında Tottenham ve Real Madrid karşı karşıya geldi.