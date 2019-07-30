Fenerbahçe'den tarihi hezimet!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 6-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrılan Sarı-Lacivertliler, turnuva tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu işte detaylar...

30 Temmuz 2019 Salı 23:36 Güncelleme: 30.07.2019 23:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





