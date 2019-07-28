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28 Temmuz 2019, Pazar
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Şimdi gözler S.Etienne’de

Şimdi gözler S.Etienne’de

Ön libero için arayışlarını sürdüren , uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Ön libero için arayışlarını sürdüren , uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.

  1. 28.7.2019
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