Şimdi gözler S.Etienne’de
Ön libero için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.
Ön libero için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Yann M'Vila için temaslarına devam ediyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu S.Etienne'de yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Fransız oyuncuya 4 milyon euro öneren sarı-lacivertliler, bonservis bedeli konusunda Saint-Etienne ile pazarlıklarını sürdürüyor.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Şimdi gözler S.Etienne’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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