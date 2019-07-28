Fenerbahçe'de formalarda rekor satış

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Yeni sezon öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.