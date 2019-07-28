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28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de formalarda rekor satış

Fenerbahçe'de formalarda rekor satış

, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.

  1. 28.7.2019
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