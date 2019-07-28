Fenerbahçe'de formalarda rekor satış
Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Yeni sezon öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, kulübün faaliyet raporunu açıkladı. Yeni sezon öncesi kombine satışında 32 bini geçtiklerini belirten Becan, "12 Temmuz'da sezonumuzun kombine satışlarına başladık. Tüm taraftarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Forma satışlarımız da ilk bir haftada 25 bine ulaştı" ifadelerini kullandı.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'de formalarda rekor satış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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