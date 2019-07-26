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26 Temmuz 2019, Cuma
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'de sıra Amodou'da

Fenerbahçe'de sıra Amodou'da

Sarı-lacivertliler, 'i satın alma opsiyonuyla kiraladığı 'dan bir başka ismi daha istiyor. Ön liberoya transfer yapacak olan , İbrahima Amadou için temaslarını sürdürüyor.

İspanyol ekibinin bonservis bedeliyle satmak istediği Kamerunlu futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Kanarya, bu konuda tüm şartları zorluyor. Ön libero için birçok oyuncuyla temas halinde olan 'nin 26 yaşındaki Amadou'yu listenin ilk sırasında tuttuğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon formasıyla 32 resmi karşılaşmada oynayan Amadou, güçlü fiziği ile öne çıkıyor. Hücuma katkısı fazla olmayan 1.84 boyundaki futbolcu, savunmaya ise büyük güç katıyor.

  1. 26.7.2019
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