Fenerbahçe'de sıra Amodou'da
Sarı-lacivertliler, Kjaer'i satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sevilla'dan bir başka ismi daha istiyor. Ön liberoya transfer yapacak olan Fenerbahçe, İbrahima Amadou için temaslarını sürdürüyor.
İspanyol ekibinin bonservis bedeliyle satmak istediği Kamerunlu futbolcuyu kiralamayı hedefleyen Kanarya, bu konuda tüm şartları zorluyor. Ön libero için birçok oyuncuyla temas halinde olan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Amadou'yu listenin ilk sırasında tuttuğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 32 resmi karşılaşmada oynayan Amadou, güçlü fiziği ile öne çıkıyor. Hücuma katkısı fazla olmayan 1.84 boyundaki futbolcu, savunmaya ise büyük güç katıyor.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'de sıra Amodou'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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