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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ve karşınızda ’li Elmas

Ve karşınızda Napoli’li Elmas

, 16 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonus karşılığında 'ye sattığı için resmi açıklamayı yaptı. 'a bildirilen bu transferin ardından 'ya giden yıldız futbolcu yeni takımının formasını giydi.

, 16 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonus karşılığında 'ye sattığı için resmi açıklamayı yaptı. 'a bildirilen bu transferin ardından 'ya giden yıldız futbolcu yeni takımının formasını giydi. Sarı-lacivertlilerin en çok gelir elde ettiği futbolcu olan Elmas, 22.5 milyon bedelle Everton'ın yolunu tutan 'dan sonra 'in ihraç ettiği en pahalı ikinci isim oldu.

  1. 24.7.2019
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