Ve karşınızda Napoli’li Elmas
Fenerbahçe, 16 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için resmi açıklamayı yaptı. KAP'a bildirilen bu transferin ardından İtalya'ya giden yıldız futbolcu yeni takımının formasını giydi.
Fenerbahçe, 16 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için resmi açıklamayı yaptı. KAP'a bildirilen bu transferin ardından İtalya'ya giden yıldız futbolcu yeni takımının formasını giydi. Sarı-lacivertlilerin en çok gelir elde ettiği futbolcu olan Elmas, 22.5 milyon bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'dan sonra Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı ikinci isim oldu.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Ve karşınızda Napoli’li Elmas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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