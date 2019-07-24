Ve karşınızda Napoli’li Elmas

Fenerbahçe, 16 milyon euro artı 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye sattığı Eljif Elmas için resmi açıklamayı yaptı. KAP'a bildirilen bu transferin ardından İtalya'ya giden yıldız futbolcu yeni takımının formasını giydi. Sarı-lacivertlilerin en çok gelir elde ettiği futbolcu olan Elmas, 22.5 milyon bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'dan sonra Süper Lig'in ihraç ettiği en pahalı ikinci isim oldu.