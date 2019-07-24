Fenerbahçe'den 2.Lig'e transfer
Zonguldak Kömürspor, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Ömer Muhammet Çakı'yı kadrosuna kattı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde 3 oyuncu ile anlaşan kırmızı-lacivertli takım, son olarak Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki Muhammet Ömer Çakı ile anlaştı.
Ömer Muhammet Çakı, önümüzdeki günlerde Kömürspor'un Bakacakkadı kampına katılacak.
Fenerbahçe'nin U-21 kadrosunda forma giyen genç sol bek oyuncusu Muhammet Ömer Çakı'nın Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İstanbul Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç sol bek oyuncusu Çakı, 5 yıldır Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Muhammet Ömer Çakı, Fenerbahçe'de forma giydiği U15 Akademi Ligi 15, U16 Akademi Ligi 21 U-17 Akademi Ligin 26, Elit Akademi Ligi U-19 33, Özel Maçlarda 7, Resmi Kupalarda 3 ve U-21'de ise 17 müsabakada forma şansı buldu.
- 24.07.2019
- Güncelleme: 24.07.2019 18:43
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Fenerbahçe'den 2.Lig'e transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.