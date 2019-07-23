Monchi: Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük
İspanyol ekibi Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili konuştu. Monchi, "Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı" dedi.
İspanya La Liga takımlarından Sevilla'nın sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Danimarkalı eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Monchi düzenlenen basın toplantısında merak edilen futbolcularla ilgil gelen soruları yanıtladı. Son zamanlarda gündemi en çok meşgul eden Danimarkalı defans oyuncusuyla ilgili ise "Fenerbahçe ile Kjaer için bir süre önce görüştük. Bize oyuncuyla ilgilendiklerini söylediler ancak son 15 gündür bir temasımız olmadı. Şu an için aktif değiller" ifadelerini kullandı.
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Kjaer transferinde Monaco ile yarıştığını iddia etmişti. Fransız ekibinin deneyimli oyuncuyu renklerine bağlamak istediği, futbolcunun da Ligue 1'e gitmeye sıcak baktığı aktarılmıştı.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 16:59
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