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23 Temmuz 2019, Salı
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'nin gündemindeki Gustavo sakatlandı!

Fenerbahçe'nin gündemindeki Gustavo sakatlandı!

'nin transfer listesinde yer alan , sakatlandı. Marsilya'nın kampında 'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı.

'nin transfer listesinde yer alan , sakatlandı. Marsilya'nın kampında 'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı. Gustavo'nun sakatlanmasının, Fenerbahçe'ye transfer olasılığını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.

  1. 23.7.2019
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