Fenerbahçe'nin gündemindeki Gustavo sakatlandı!
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo, ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında Saint Etienne'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo, ayak bileğinden sakatlandı. Marsilya'nın ABD kampında Saint Etienne'i 2-1 yendiği maçta ayağına darbe alan Brezilyalı ön libero, oyundan çıktı. 31 yaşındaki Luiz'in durumunun kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı. Gustavo'nun sakatlanmasının, Fenerbahçe'ye transfer olasılığını daha karmaşık hale getirdiği vurgulandı.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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