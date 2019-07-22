'Umarım bizimle kalır'
Marsilya'nın Portekizli hocası Willas Boas, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.
Marsilya'nın Portekizli hocası Willas Boas, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Luiz Gustavo'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.
KOLAROV 90'A ASTI
Ersun Yanal'ın en çok istediği isim olan Aleksandar Kolarov, hazırlık maçında gol attı. Roma'nın Trastevere Calcio ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Sırp sol bek, frikikten çık şık bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. Cengiz Ünder'in de fileleri havalandırdığı mücadeleyi Roma 10-1 kazandı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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