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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'Umarım bizimle kalır'

'Umarım bizimle kalır'

Marsilya'nın Portekizli hocası , 'nin ilgilendiği 'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.

Marsilya'nın Portekizli hocası , 'nin ilgilendiği 'nun takımda kalmasını umduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ona güveniyorum, umarım bizimle kalır. Karizmatik, tecrübeli ve muazzam oyun anlayışı olan bir isim. Orta sahada onun gibi isimlerin olması önemli" dedi.

KOLAROV 90'A ASTI
Ersun Yanal'ın en çok istediği isim olan , hazırlık maçında gol attı. Roma'nın Trastevere Calcio ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Sırp sol bek, frikikten çık şık bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti. 'in de fileleri havalandırdığı mücadeleyi Roma 10-1 kazandı.

  1. 22.7.2019
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