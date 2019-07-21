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21 Temmuz 2019, Pazar
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’ü ayaklandırır’

‘Kadıköy’ü ayaklandırır’

ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan , salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene 'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.

ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan , salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene 'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.

  1. 21.7.2019
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