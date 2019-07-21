Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Vedat Muriç, sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene Kadıköy'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.