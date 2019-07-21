‘Kadıköy’ü ayaklandırır’
Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Vedat Muriç, sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene Kadıköy'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.
Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Vedat Muriç, sosyal medyayı salladı. İşte Kosovalı golcüye gelen övgüler: #Allah'ım çok şükür topa vurmayı bilen bir forvetimiz oldu. #Vedat Muriç bu sene Kadıköy'ü ayaklandırır. #Hazırlık maçında Slimani'nin bir sezonda attığı kadar gol attı. #Vedat Muriç: 35 milyon euro.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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