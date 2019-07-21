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21 Temmuz 2019, Pazar
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İrfan’dan dikkat çeken beğeni

İrfan’dan dikkat çeken beğeni

İsmi ? ile anılan 'nin beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. 'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından F.Bahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.

İsmi ? ile anılan 'nin beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. 'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından Fenerbahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.

  1. 21.7.2019
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