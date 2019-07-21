İrfan’dan dikkat çeken beğeni
İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. Başakşehir'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından F.Bahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.
İsmi ?Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada beğendiği fotoğraflar dikkat çekti. Başakşehir'in yıldız ismi, sarı-lacivertlilerin resmi twitter hesabından paylaştığı son gönderileri beğendi. Bu beğenilerin ardından Fenerbahçe taraftarları binlerce yorumda bulundu.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
İrfan’dan dikkat çeken beğeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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