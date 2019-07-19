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19 Temmuz 2019, Cuma
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'dan 'ye müjde!

UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!

'nin merakla beklediği kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.

'nin merakla beklediği kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı. İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye yaptırımlarından bazıları...

-UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro kesilecek.
-Gelecek iki sezonda yapılacak transferler UEFA'ya bildirilemeyecek.
-2020-21 ve 2021-22 için pozitif transfer bakiyesi şartı getirildi. Fenerbahçe bu kurala uymadığı takdirde yeni transferlerini UEFA kadrosuna bildiremeyecek.
-Fenerbahçe, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında 23'ten fazla oyuncusunu bildiremeyecektir.

  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 18:56
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