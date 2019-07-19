UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde!
Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi. UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı. İşte UEFA'nın Fenerbahçe'ye yaptırımlarından bazıları...
-UEFA gelirlerinden elde edilecek 2 milyon Euro kesilecek.
-Gelecek iki sezonda yapılacak transferler UEFA'ya bildirilemeyecek.
-2020-21 ve 2021-22 için pozitif transfer bakiyesi şartı getirildi. Fenerbahçe bu kurala uymadığı takdirde yeni transferlerini UEFA kadrosuna bildiremeyecek.
-Fenerbahçe, 2020/21 ve 2021/22 sezonlarında 23'ten fazla oyuncusunu bildiremeyecektir.
- 19.07.2019
- Güncelleme: 19.07.2019 18:56
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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