Berke Özer Westerlo'da
Belçika ekibi Westerlo'nun İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, A Spor'a yaptığı açıklamada Berke Özer'in kiralanması konusunda Fenerbahçe'yle anlaştıklarını ve işin imzaya kaldığını belirtti. Transferin bittiğini söyleyen Çetinkaya transfer için kulüp binasında olduklarını ve işin kısa sürede resmiyete dönüşeceğini ifade etti.
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