Fenerbahçe'den çifte transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de stoper arayışları devam ediyor. Skrtel ile yeni sözleşme konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamayan Neustadter ile de yollarını ayıran sarı-lacivertlier defansın göbeğine hamle yapmaya hazırlanıyordu. Bir süredir Gençlerbiriği'nin genç futbolcusu Mert Çetin ile ilgilenen Fenerbahçeli kurmaylarda gündeme bir başka genç isim girdi. Fransız sportif direktör Damien Comolli, Bursaspor'un genç stoperi Ertuğrul Ersoy ile temasa geçti.



ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

Ertuğrul Ersoy 13 Şubat 1997'de Gölcük Kocaeli'de doğdu. 2008 yılında Gölcükspor'da futbola başladı. 2010 yılında ise Bursaspor'a transfer olan Ertuğrul, Akademi Ligi U14'de 27 maçta 6 gol, U15'te 22 maçta 3 gol, Elit Akademi liginde 6 maçta 1 gol atan Ertuğrul, 2013 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunda ise Christoph Daum'un önerisiyle Yeşil Bursa takımına kiralandı ve bu takım ile 8 maçta görev yaptı. 2014-15 sezonunda ise Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle Bursaspor'a geri döndü.

Malta'da düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nın ardından UEFA'nın resmi internet sitesi uefa.com, turnuvanın izlenmesi gereken en iyi 10 oyuncusunu seçti. Bu 10 oyuncu arasında Türkiye'den bir tek Ertuğrul Ersoy yer aldı.



UMUT MERAŞ HAMLESİ



Fenerbahçe, Ertuğrul Ersoy'dan sonra Bursaspor'dan Umut Meraş için de devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçından sonra milli sol bek için yeşil-beyazlılarla masaya oturdu. Tarafların bu transferde büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.



UMUT MERAŞ KİMDİR?

Umut Meraş doğum tarihi, doğum yeri, boyu, kilosu ve günümüze kadar oynadığı takımlar ile merak edilen isimler arasında yer almaktadır.

Umut Meraş 1995 yılının Aralık ayında İstanbul Eminönü'de dünyaya gelmiştir, burcu Yay'dır. Boyu 1.78 cm olan genç futbolcu defansın solunda görev yapmaktadır. Annesi de bir dönem Altın Tepsi bayan futbol takımında forma giymiştir. Babasını küçük yaşlarda iken yitirmiştir. Baba tarafından aslen Muğla'lıdır.

Futbol hayatına Şehreminispor Kulübü adım atmıştır. Ardından Sarıyer alt yapısına geçiş yapmıştır. 2014 yılında Boluspor 31 Ağustos 2018 tarihinde ise Bursaspor takımına transfer olmuştur. Transferi için Bursaspor Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş'a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödemiştir.

Henüz A Milli takımda forma giymeyen genç futbolcu Türkiye U21 Milli Takım kadrosunda yer almıştır.

İsmi sık sık Galatasaray takımına transfer oldu, olacak haberleri ile gündeme gelmektedir. Ancak günümüzde başarılı grafiği ve her geçen gün yükselen performansı ile Bursaspor takımında forma giymeye devam etmektedir.







