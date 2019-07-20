Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor
Eljif Elmas'ın en geç pazartesi günü Napoli'ye imza atacağı belirtildi. İtalyan basını, Napoli'nin Marko Rog'u Cagliari'ye sattıktan sonra Makedon futbolcuyu sağlık kontrolüne çağıracağını yazdı. Il Mattino: Napoli, Fenerbahçe ile 18 milyon euro’ya el sıkıştı. Eljif en geç pazartesi İtalya’ya gelecek
Il Mattino, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, sarı-lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ile 2 milyon euro da bonus ödeneceğini ifade etti. Bunun kulüp tarihinde bir rekor olacağı kaydedildi. 5 yıllık sözleşme imzalanacak Elmas'ın ise 1.5 milyon euro net maaş alacağı bildirildi.
VOLKAN DEMİREL'İN RESMİ HALA SİTEDE!
Kanarya'da sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Kaptanın fotoğrafının resmi sitedeki A Takım kadrosundan hala çıkarılmaması ise dikkat çekiyor. Sözleşmesi biten diğer futbolcular siteden kaldırıldı. Bu durum 37 yaşındaki kalecinin takımda kalma ihtimalinin hala devam ettiği şeklinde yorumlandı.
- 20.7.2019
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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Cimbom’a yakın
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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