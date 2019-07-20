Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor

Il Mattino, Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, sarı-lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ile 2 milyon euro da bonus ödeneceğini ifade etti. Bunun kulüp tarihinde bir rekor olacağı kaydedildi. 5 yıllık sözleşme imzalanacak Elmas'ın ise 1.5 milyon euro net maaş alacağı bildirildi.



VOLKAN DEMİREL'İN RESMİ HALA SİTEDE!

Kanarya'da sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini koruyor. Kaptanın fotoğrafının resmi sitedeki A Takım kadrosundan hala çıkarılmaması ise dikkat çekiyor. Sözleşmesi biten diğer futbolcular siteden kaldırıldı. Bu durum 37 yaşındaki kalecinin takımda kalma ihtimalinin hala devam ettiği şeklinde yorumlandı.