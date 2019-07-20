Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor

'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor

Eljif Elmas'ın en geç pazartesi günü 'ye imza atacağı belirtildi. İtalyan basını, Napoli'nin Marko Rog'u Cagliari'ye sattıktan sonra Makedon futbolcuyu sağlık kontrolüne çağıracağını yazdı. : Napoli, ile 18 milyon euro’ya el sıkıştı. Eljif en geç pazartesi ’ya gelecek

, ile anlaşmanın tamamlandığını belirtirken, sarı-lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ile 2 milyon euro da bonus ödeneceğini ifade etti. Bunun kulüp tarihinde bir rekor olacağı kaydedildi. 5 yıllık sözleşme imzalanacak Elmas'ın ise 1.5 milyon euro net maaş alacağı bildirildi.

VOLKAN DEMİREL'İN RESMİ HALA SİTEDE!
Kanarya'da sözleşmesi sona eren 'in durumu belirsizliğini koruyor. Kaptanın fotoğrafının resmi sitedeki A Takım kadrosundan hala çıkarılmaması ise dikkat çekiyor. Sözleşmesi biten diğer futbolcular siteden kaldırıldı. Bu durum 37 yaşındaki kalecinin takımda kalma ihtimalinin hala devam ettiği şeklinde yorumlandı.

  1. 20.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Eljif Elmas rekorla gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN