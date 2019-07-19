İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları!

Yeni transferler Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues sarı-lacivertli takımın yeni sezon formalarını giyerek podyumda boy gösterdi. Organizasyonda bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, "2020-21 sezonunun formalarını da dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu yıl da çubukluya bambaşka bir anlam verdik. Beğenenler de var beğenmeyenler de var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artacak. Geçen yıl 330 binle tarihin en iyi satışını yaptık" dedi.







