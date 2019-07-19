İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları!
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Comolli, oyuncular ve davetliler katıldı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon giyeceği formalar yeni transferler Emre Belözoğlu, Kruse, Muriç ve Rodrigues tarafından tanıtıldı.
Yeni transferler Max Kruse, Vedat Muric, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues sarı-lacivertli takımın yeni sezon formalarını giyerek podyumda boy gösterdi. Organizasyonda bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, "2020-21 sezonunun formalarını da dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu yıl da çubukluya bambaşka bir anlam verdik. Beğenenler de var beğenmeyenler de var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artacak. Geçen yıl 330 binle tarihin en iyi satışını yaptık" dedi.
- 19.7.2019
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