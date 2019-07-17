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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Simon için geri sayım

Simon Kjaer için geri sayım

'da istenmeyen için dün açıklama vardı. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Kjaer ve takımdan gönderilecek diğer isimler için şunları söyledi: "1 aydır Sevilla'nın menfaatleri doğrutusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz."

'da istenmeyen için dün açıklama vardı. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Kjaer ve takımdan gönderilecek diğer isimler için şunları söyledi: "1 aydır Sevilla'nın menfaatleri doğrutusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz." Bu arada daha önce yapılan görüşmelerde Danimarkalı stoperin yıllık 4 milyon euro istediği belirtilirken, 'nin ise 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenilmişti.

  1. 17.7.2019
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