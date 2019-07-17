Simon Kjaer için geri sayım

Sevilla'da istenmeyen Kjaer için dün açıklama vardı. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Kjaer ve takımdan gönderilecek diğer isimler için şunları söyledi: "1 aydır Sevilla'nın menfaatleri doğrutusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz." Bu arada daha önce yapılan görüşmelerde Danimarkalı stoperin yıllık 4 milyon euro istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenilmişti.