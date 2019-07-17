Simon Kjaer için geri sayım
Sevilla'da istenmeyen Kjaer için dün açıklama vardı. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Kjaer ve takımdan gönderilecek diğer isimler için şunları söyledi: "1 aydır Sevilla'nın menfaatleri doğrutusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz."
Sevilla'da istenmeyen Kjaer için dün açıklama vardı. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Kjaer ve takımdan gönderilecek diğer isimler için şunları söyledi: "1 aydır Sevilla'nın menfaatleri doğrutusunda çözüm bulmaya çalışıyoruz." Bu arada daha önce yapılan görüşmelerde Danimarkalı stoperin yıllık 4 milyon euro istediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin ise 2.5 milyon euro'da direttiği öğrenilmişti.
- 17.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Simon Kjaer için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.