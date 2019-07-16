Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye gelen Garry Rodrigues: Çılgınlık değil

Yeşil Burun Adalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının F.Bahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."



'TRANSFERLER SÜRECEK'

Garry Rodrigues, röportajın bir bölümünde F.Bahçe'nin transferlere devam edeceğini de söyledi. Yıldız futbolcu, "Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncu var. Yeni transferler de olacak. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.