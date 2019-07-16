Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye gelen Garry Rodrigues: Çılgınlık değil
Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonuyla Al Ittihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Daha önce Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'ye imza atmam bana çılgınca gelmiyor. Çünkü ikinci evim olan İstanbul'a döndüm. Bana bu fırsatı ve oynama şansı sunduğu için Fenerbahçe'ye minnettarım" dedi.
Yeşil Burun Adalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "F.Bahçe, beni kadrosuna katmak istediğini çok net şekilde gösterdi. İki yıl boyunca sözleşmemi devraldılar. Avrupa'ya geri döndüm ve Süper Lig'de yeniden güçlü bir rekabete gireceğim. Birkaç gündür kulüpteyim ve insanlar burada olduğum için mutlu olduklarını bana gösterdiler. Şehrin geri kalanının F.Bahçe'ye gelmem hakkında ne düşündüğünü bilmiyorum. Henüz dışarıda zaman geçiremedim. Çünkü testlerle ve antrenmanlarla meşgulüm."
'TRANSFERLER SÜRECEK'
Garry Rodrigues, röportajın bir bölümünde F.Bahçe'nin transferlere devam edeceğini de söyledi. Yıldız futbolcu, "Werder Bremen'den Max Kruse, Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç olmak üzere pek çok yeni iyi oyuncu var. Yeni transferler de olacak. Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
- 16.7.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye gelen Garry Rodrigues: Çılgınlık değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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