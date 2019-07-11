Robin van Persie'nin yeni işi belli oldu!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda'nın efsane ismi Robin van Persie aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu. Van Persie, İngiltere'de yorumculuk yapmaya başlayacak.
Son olarak Feyenoord forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Robin van Persie'nin yeni mesleği belli oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun İngiltere'nin BT Sport kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. Hollandalı eski futbolcu, kanalda maç öncesi ve sonrasında yorum yapacak.
BT Sports kanalında Robin van Persie, Rio Ferdinand, Martin Keown ve Owen Hargreaves ile birlikte çalışacak.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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