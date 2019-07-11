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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin yeni işi belli oldu!

Robin van Persie'nin yeni işi belli oldu!

Bir dönem forması giyen 'nın efsane ismi aktif futbolculuk kariyerine nokta koymuştu. Persie, 'de yorumculuk yapmaya başlayacak.

Son olarak Feyenoord forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan 'nin yeni mesleği belli oldu.
'nin eski futbolcusunun 'nin Sport kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. Hollandalı eski futbolcu, kanalda maç öncesi ve sonrasında yorum yapacak.

BT Sports kanalında Robin Persie, , Martin Keown ve Owen Hargreaves ile birlikte çalışacak.

  1. 11.07.2019
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