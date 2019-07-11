Robin van Persie'nin yeni işi belli oldu!

Son olarak Feyenoord forması giyen ve geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Robin van Persie'nin yeni mesleği belli oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun İngiltere'nin BT Sport kanalında yorumculuk yapacağı açıklandı. Hollandalı eski futbolcu, kanalda maç öncesi ve sonrasında yorum yapacak.

BT Sports kanalında Robin van Persie, Rio Ferdinand, Martin Keown ve Owen Hargreaves ile birlikte çalışacak.



