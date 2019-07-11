Mehmet Emin Uluç: "Eljif Elmas 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldı"
Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Yapılacak transferler için kaynak yaratmak isteyen Fenerbahçe, devleri peşine takan genç isim Eljif Elmas ile bu kaynağı yaratmayı bekliyor. Transferin gözde ismi Eljif Elmas ile en ciddi ilgilenen kulüp İtalya'nın Napoli takımı olurken, bu transfer için flaş bir açıklama geldi.
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