Son dakika... TFF'de kurullar belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bazı kurulların başkan ve üyeleri belirlendi. TFF Yönetim Kurulu; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), Temsilciler Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Etik Kurulu, Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu ve Dış İlişkiler Kurulunun başkan ile üyelerini duyurdu.

TFF'de oluşturulan yeni kurulların başkanları ve üyeleri şu isimlerden oluştu:

PFDK

Başkan: Aytaç Yüksel.

Üyeler: Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan.

Yedek üyeler: Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay.

TAHKİM KURULU

Başkan: Murat Balcı.

Üyeler: Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz.

Yedek üyeler: Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz.

UÇK

Başkan: Celal Candan.

Üyeler: Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker.

Yedek üyeler: Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç.

TEMSİLCİLER KURULU

Başkan: Abdurrahman Arıcı.

Üyeler: Burhan Cuci, Osman Diyadin, Kerim Altıay, Ertuğrul Aslan, Ömer Demir, Yakup Aksoy.

AFDK

Başkan: Selçuk Aygün.

Üyeler: Cafer Geyik, Mehmet Tamöz, Esin Güler, İsmail Yıldız, Muzaffer Enes Cirit, Hasan Oymak.

Yedek üyeler: Serkan Sokuluoğlu, Hakan Başsorgun, Aysel Gülle, Yasin Çağrı Karaca, Muhammed Hardalaç, Şafak Kuş.

ETİK KURULU

Başkan: Taci Bayhan.

Üyeler: Ali Kemal Atçeken, Rıza Tiryaki, Bestami Tezcan, Mehmet Hakan Tüfekçi.

Yedek üyeler: İlyas Çelik, Hanife Tuba Sağcan, Ahmet Kılıç, Ali Yazlı.

ENGELLİ FUTBOLU KOORDİNASYON KURULU

Başkan: Ömer Gürsoy.

Üyeler: Arif Ümit Uztürk, Yakup Ümit Kihtir, Birol Aydın, Savaş Ekin, Mehmet Allattin Nalcıoğlu.

SAĞLIK KURULU

Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer.

Üyeler: Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir, Prof. Dr. Nevin Ergun, Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Uzm. Psk. Mine Görgün, Prof. Dr. Hakan Gür, Prof. Dr. Gökhan Malkoç, Prof. Dr. Muhittin Tayfur, Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Prof. Dr. Orhan Şen, Prof. Dr. Soner Şahin, Prof. Dr. Atacan Atalar.

DOPİNGLE MÜCADELE KURULU

Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer.

Üyeler: Prof. Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Ahmet Araman, Prof Dr. Erdal Cevher, Prof. Dr. Gökhan Metin, Prof. Dr. Sadi Kurdak.

DIŞ İLİŞKİLER KURULU

Başkan: Ali Güven.

Üyeler: Tahir Kıran, Mehmet Kuriş, Alican Ulusoy, Kaya Enişte, Zeynep Şener, Özden Bilir Dönmez, Celalettin Çakıcı, Buse Arıcı, Hakkı Gürkan Perinçek, Gürkan Teoman, Hasan Gümüşkesen, Mustafa Yenlihalioğlu, Mustafa Küçükmeral, Murat Kocakaya, Mehmet Besceli, Aygün Denli.