Barcelona'ya genç yetenek
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen genç futbolcu Louie Barry'yi transfer etti.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, İngiltere'nin West Bromwich Albion takımında forma giyen genç futbolcu Louie Barry'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.
Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.
- 11.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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