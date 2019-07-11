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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'ya genç yetenek

Barcelona'ya genç yetenek

1. () ekiplerinden , 'nin takımında forma giyen genç futbolcu 'yi etti.

1. () ekiplerinden , 'nin takımında forma giyen genç futbolcu 'yi etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'a ödenen yetiştirme bedelinin ardından henüz 16 yaşındaki İngiliz futbolcu Barry ile 3 yılık sözleşme imzalandığı ve futbolcunun 19 yaş altı takımında forma giyeceği belirtildi.

Geleceğin en yetenekli golcüleri arasında gösterilen Louie Barry, İngiltere 16 Yaş Altı 'nda 9 maçta 6 kez ağları sarstı.

  1. 11.07.2019
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