Cezayir yarı finalde Nijerya'nın rakibi oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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yarı finalde 'nın rakibi oldu

Cezayir yarı finalde Nijerya'nın rakibi oldu

'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede 'ni penaltı atışları sonunda 4-3 yenen , yarı finalde 'nın rakibi oldu.

2019 'nda normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede 'ni penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Cezayir ile Fildişi Sahili, Süveyş Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmaya ataklarla başlayan Cezayir, 'da forma giyen Sofiane Feghouli'nin 20. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Cezayir'de Baghdad Bounedjah, kazanılan penaltı vuruşunu 48. dakikada gole çeviremedi.

Ataklarını sıklaştıran Fildişi Sahili, 62. dakikada Jonathan Kodjia'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresi, bu skorla sona erdi. Uzatmalarda eşitliğin korunduğu mücadelede, penaltı atışlarına geçildi.

Cezayir, penaltı atışları sonunda Fildişi Sahili'ne 4-3 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Cezayir'de Ramy Bensebaini, Islam Slimani, Andy Delort ve Adam Ounas penaltı vuruşunda topu ağlarla buluştururken, Youcef Belaili ise kaçırdı. Fildişi Sahili'nde Franck Kessie, Maxwel Cornet, Max Gradel penaltıyı gole çevirirken, Wilfried Bony ve Serey Die ise meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Cezayir, ile yarı finalde 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

  1. 11.07.2019
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