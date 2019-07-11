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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'da 7 milyon takipçiyi geçti

Galatasaray Instagram'da 7 milyon takipçiyi geçti

Kulübü, platformu 'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da 'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.

Kulübü, platformu 'da takipçi sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün yapılan açıklamada, "İlklerin ve enlerin kulübü olan Galatasaray, sosyal medyada da 'ye öncülük etmeye devam ediyor. Galatasaray resmi Instagram hesabı 7 milyon takipçiyi geçti." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın sosyal medyada en çok takip edilen Türk spor kulübü olduğu vurgulanırken, "Galatasaray, 2013 yılında katıldığı Instagram platformunda geride bıraktığı 6 yılda 7 milyon takipçiye ulaştı. Teşekkürler Galatasaray ailesi." denildi.

  1. 11.07.2019
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