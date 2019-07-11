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11 Temmuz 2019, Perşembe
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yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

Tunus yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde 'ı 3-0 yenen , yarı finalde Senegal'in rakibi oldu. Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 'ı 3-0 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

  1. 12.07.2019
  2. Güncelleme: 12.07.2019 00:09
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