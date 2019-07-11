Tunus yarı finalde Senegal'in rakibi oldu
Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu. Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar'ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Tunus, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.
- 12.07.2019
- Güncelleme: 12.07.2019 00:09
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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