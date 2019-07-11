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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Kirli çamaşırları ortaya çıktı! Meğer ...

Kirli çamaşırları ortaya çıktı! Meğer Arif Erdem...

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik 100 binin üstündeki soruşturmada açılan davalarda örgütün taktikleri, çeşitli sahtekarlık yöntemleri ve yasalara uygun olmayan çalışmaları gözler önüne serildi. Öte yandan örgütün futbol ayağında firari olan 'in, elebaşı Fetullah Gülen'in içtiği bardaktan kalan artık suyu içtiği ortaya çıktı.

Eskişehir'de alınan bir sanık ifadesine göre; elebaşı Fetullah Gülen, bazı örgüt mensuplarına kendi giydiği atletleri hediye olarak gönderdi. FETÖ üyelerinin bu atletleri giyerek uyuduğu bildirildi.

İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlattı. İtirafçı N.Y, örgüt üyelerinin Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi sakladığını aktardı.

N.Y. ifadesinin devamında, "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu , kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu" ifadelerini kullandı.

  1. 11.07.2019
  2. Güncelleme: 11.07.2019 12:15
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