Kirli çamaşırları ortaya çıktı! Meğer Arif Erdem...
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 100 binin üstündeki soruşturmada açılan davalarda örgütün taktikleri, çeşitli sahtekarlık yöntemleri ve yasalara uygun olmayan çalışmaları gözler önüne serildi. Öte yandan örgütün futbol ayağında firari olan Arif Erdem'in, elebaşı Fetullah Gülen'in içtiği bardaktan kalan artık suyu içtiği ortaya çıktı.
Eskişehir'de alınan bir sanık ifadesine göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bazı örgüt mensuplarına kendi giydiği atletleri hediye olarak gönderdi. FETÖ üyelerinin bu atletleri giyerek uyuduğu bildirildi.
İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'daki malikaneye yaptığı ziyarette yaşadıklarını anlattı. İtirafçı N.Y, örgüt üyelerinin Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi sakladığını aktardı.
N.Y. ifadesinin devamında, "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu" ifadelerini kullandı.
- 11.07.2019
- Güncelleme: 11.07.2019 12:15
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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