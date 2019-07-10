Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun ilk ayağı sona erdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan): 0-0
BATE Borisov (Belarus) - Piast (Polonya): 1-1
Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan): 0-3
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ): 1-1
Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya): 0-0
Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç): 0-2
Valur (İzlanda) - Maribor (Slovenya): 0-3
- 11.07.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun ilk ayağı sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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