Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun ilk ayağı sona erdi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi 1. ilk ayağı sona erdi

Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunun ilk ayağı sona erdi

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu 1. ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, tarihlerinde oynanacak.

Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (): 0-0

BATE Borisov (Belarus) - Piast (Polonya): 1-1

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (): 0-3

Ferencvaros () - Ludogorets (): 2-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ): 1-1

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (): 0-0

Linfield () - Rosenborg (Norveç): 0-2

Valur (İzlanda) - Maribor (Slovenya): 0-3

  1. 11.07.2019
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