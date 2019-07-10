Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya yarı finalde
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Nijerya ile Güney Afrika, Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde Nijerya ile Güney Afrika, Uluslararası Kahire Stadı'nda karşılaştı.
Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong'un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.
Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
- 11.07.2019
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Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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