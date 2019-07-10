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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finalde

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya yarı finalde

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın ile , 'nda karşılaştı. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Afrika'yı 2-1 mağlup eden Nijerya, yarı finale yükseldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda 'yı 2-1 mağlup eden , yarı finale yükseldi.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın Nijerya ile Güney Afrika, 'nda karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan Nijerya, 27. dakikada Samuel Chukwueze'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Güney Afrika, 71. dakikada Bongani Zungu'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Nijerya, 89. dakikada William Ekong'un fileleri havalandırmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı.

Nijerya, Fildişi Sahili ile Cezayir arasında oynanacak maçın galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

  1. 11.07.2019
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