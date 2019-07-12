Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif!

'den Ndiaye'ye resmi teklif!

Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif!

'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, 'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Teknik direktör 'ın transferde oldukça istekli olduğu belirtildi.

'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, 'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ergün, "Fenerbahçe'nin Ndiaye'ye ilgisi var. Bir teklif de ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Kesin değil ama Ndiaye Fenerbahçe'ye transfer olabilir." dedi. 'ın 28 yaşındaki Ndiaye'nin transferini çok istediği belirtiliyor. Yönetimin, ile yakında masaya oturacağı ifade edildi.

  1. 12.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN