Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif!

Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ergün, "Fenerbahçe'nin Ndiaye'ye ilgisi var. Bir teklif de ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Kesin değil ama Ndiaye Fenerbahçe'ye transfer olabilir." dedi. Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki Ndiaye'nin transferini çok istediği belirtiliyor. Yönetimin, Stoke City ile yakında masaya oturacağı ifade edildi.