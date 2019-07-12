Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif!
Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transferde oldukça istekli olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın eski futbol direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye'ye teklif yaptığını açıkladı. Radyospor'a konuşan Ergün, "Fenerbahçe'nin Ndiaye'ye ilgisi var. Bir teklif de ulaştı. Ndiaye, Fenerbahçe'ye transfer olmak için düşünüyor. Ndiaye ile konuştum. Fenerbahçe'nin bir opsiyon olduğunu fakat bu durumun şu anda erken olduğunu söyledi. Kesin değil ama Ndiaye Fenerbahçe'ye transfer olabilir." dedi. Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki Ndiaye'nin transferini çok istediği belirtiliyor. Yönetimin, Stoke City ile yakında masaya oturacağı ifade edildi.
- 12.7.2019
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
-
Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
-
Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
Fenerbahçe'den Ndiaye'ye resmi teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.