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12 Temmuz 2019, Cuma
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Rodrigues 'de!

Rodrigues Fenerbahçe'de!

flaş ekibi , Max Kruse ve Vedat Muriç'ten sonra bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüştüğü ve 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ezeli rakibi 'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'te mutlu sona ulaştı.

flaş ekibi , Max Kruse ve Vedat Muriç'ten sonra bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüştüğü ve 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ezeli rakibi 'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'te mutlu sona ulaştı.

28 yaşındaki Yeşil Burun Ada'lı futbolcu dün gece yarısı menajeriyle birlikte 'a geldi. Rodrigues'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı ve kampına katılacağı bildirild?i.


COMOLLİ KARŞILADI
Gece yarısı İstanbul Havalimanı'na inen Rodrigues'i Futbol Direktörü Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.



  1. 12.7.2019
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