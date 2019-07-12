Rodrigues Fenerbahçe'de!

Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Max Kruse ve Vedat Muriç'ten sonra bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüştüğü ve 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'te mutlu sona ulaştı.



28 yaşındaki Yeşil Burun Ada'lı futbolcu dün gece yarısı menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Rodrigues'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı ve Topuk Yaylası kampına katılacağı bildirild?i.





COMOLLİ KARŞILADI

Gece yarısı İstanbul Havalimanı'na inen Rodrigues'i Futbol Direktörü Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.





