Rodrigues Fenerbahçe'de!
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Max Kruse ve Vedat Muriç'ten sonra bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüştüğü ve 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'te mutlu sona ulaştı.
Transferin flaş ekibi Fenerbahçe, Max Kruse ve Vedat Muriç'ten sonra bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir görüştüğü ve 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı ezeli rakibi Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'te mutlu sona ulaştı.
28 yaşındaki Yeşil Burun Ada'lı futbolcu dün gece yarısı menajeriyle birlikte İstanbul'a geldi. Rodrigues'in bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı ve Topuk Yaylası kampına katılacağı bildirild?i.
COMOLLİ KARŞILADI
Gece yarısı İstanbul Havalimanı'na inen Rodrigues'i Futbol Direktörü Comolli ve yöneticilerden Selahattin Baki karşıladı.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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