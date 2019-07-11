Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına devam eden sarı-lacivertliler Garry Rodrigues transferinde her konuda anlaştı. Kolarov'dan haber bekleyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı ısrarla kadrosunda görmek istediği futbolcuyu takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
11 Temmuz 2019 Perşembe 18:34 Güncelleme: 11.07.2019 18:34
Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Önümüdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok...

Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Garry Rodrigues transferi için Al Ittihad kulübüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Sırp yıldız Kolarov'dan haber bekliyor.

Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor

Bu iki oyuncuyu kadroya katmak için tüm şartları zorlayan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncuyu takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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