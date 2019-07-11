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Fenerbahçe teklif yaptı! Yanal'ın gözdesi Kanarya oluyor
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasına devam eden sarı-lacivertliler Garry Rodrigues transferinde her konuda anlaştı. Kolarov'dan haber bekleyen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı ısrarla kadrosunda görmek istediği futbolcuyu takıma kazandırmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
11 Temmuz 2019 Perşembe 18:34
Güncelleme: 11.07.2019 18:34
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Önümüdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.