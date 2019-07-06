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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Derby’de

Phillip Cocu Derby’de

ekibi Derby County, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak F.Bahçe'yi çalıştıran 'yu getirdi.

Hollandalı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Cocu'nun yardımcılıklarını Van der Weerden, Twan Scheepers ve Shay Given üstelenecek.

  1. 6.7.2019
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