Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu

Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu

Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'de oyuncular dün laktat testine tabi tutuldu. Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, "Futbolcuların dayanıklılık seviyesini ölçüp, form durumları ve nabız değerlerini tespit ettik. Testlerden alınan nabız sonuçlarına göre oyuncuların antrenman programları belirlenecek" dedi.

'TOPUK'LADILAR
Sarı-lacivertliler, öğleden sonra ise otobüsle ilk kamp dönemi için 'deki Tesisleri'ne gitti. On gün burada çalışmalarını sürdürecek olan takım, 13 Temmuz'da ile hazırlık maçı oynayıp, aynı akşam 'a dönecek.

  1. 4.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçeli oyuncular laktat testine tabi tutuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN