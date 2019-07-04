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04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fejsa'yı kadrosuna katmaya çok yakın

Fenerbahçe Fejsa'yı kadrosuna katmaya çok yakın

atağını sürdüren 'de sıra ön liberoya geldi... Fenerbahçe, Sırp ön liberonun transferinde de sona yaklaştı. Ljubomir’in 6 yıllık macerasını bitirip, Fenerbahçe’ye imza atacağı belirtildi.

Birçok oyuncu ile görüşen sarı-lacivertliler, 'dan Ljubomir Fejsa'da mutlu sona yaklaştı. Portekiz'in A Bola gazetesi dün okuyucuları ile paylaştığı haberde, Fejsa'nın Benfica ile 6 yılı dolduran sözleşmesini bitirmeye hazırlandığını belirtirken, birkaç ufak pürüzün giderilmesi durumunda ile sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu iddia etti.

TATİLDE HABER BEKLİYOR
Anlaşmanın bu hafta sonuna kadar tamamlanacağı bildirildi. Öte yandan Sırbistan 'nda yer aldığı için henüz Portekiz'e dönmeyen Fejsa, tatiline devam ediyor. 30 yaşındaki oyuncunun, Fenerbahçe'den haber beklediği belirtildi. Fejsa'nın, kulüpler arasındaki son detayların halledilmesinin ardından 'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçmesi, ardından sözleşme imzalayıp, takıma katılması bekleniyor.

MARSİLYA'DA KALIYOR
Kanarya'nın gündemindeki diğer ön libero Luiz Gustavo ise Marsilya'da kalıyor. Haberi L'Equipe gazetesi verdi. Marsilyalı yöneticilerin ağzından, "Brezilyalı oyuncu için resmi bir teklif almadık. Gustavo ayrılmayacak" sözlerine de yer verildi. 31 yaşındaki Luiz Gustovo için Damien Comolli, 'ya giderek, görüşmelerde bulunmuştu.

'COMOLLİ ARARDI'
'lı orta saha Bryan Dabo'nun menajeri Patrick Mendy, Fenerbahçe ile hiçbir temaslarının olmadığını açıkladı: "Bunlar sadece söylenti. Çünkü Comolli'yi tanıyorum, böyle bir şey olsaydı beni arardı... Dabo, Fiorentina'ya odaklandı ve kendini kabul ettirmek istiyor."

ÇAĞLAR'A İZİN ÇIKMADI
Leicester City'ye Çağlar Söyüncü için yapılan teklif reddedildi. İngiliz basını, teknik direktör 'ın 23 yaşındaki oyuncudan bu sezon daha fazla yararlanmak istediğini belirtti. Çağlar yeni sezonda Harry Maguire, West Morgan ve Evans ile forma savaşı verecek.

  1. 4.7.2019
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