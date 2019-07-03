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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ye yakın!

Simon Kjaer Fenerbahçe'ye yakın!

Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediğini açıkladığı için İspanyol medyasında önemli iddialar vardı. Deportivo, 30 yaşındaki stoperin eski takımı 'ye yakın olduğunu yazdı.

Haberde, Danimarkalı yıldızın takımlarıyla da görüştüğünü ancak olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.

VOLKAN'LA DEVAM
Sözleşmesi sona eren isimlerden olan 'in önceki günkü idmanda yer almaması farklı yorumlanmıştı. Sarı-lacivertlilerin 37 yaşındaki file bekçisiyle sözleşme yenilemeyeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak yıldız kalecinin kısa süre içinde ile 1 yıllık yeni anlaşma yapacağı ifade edildi.

  1. 3.7.2019
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