Fenerbahçe sahaya indi

Fenerbahçe, yeni umutlarla 2019- 2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu açtı. Kabus gibi geçen geçen sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan Kanarya, yeni sezonun ilk çalışmasını dün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarında görev almayan oyuncuların yanı sıra kiralıktan dönen ve alt yapıdan denenmek üzere A Takım'a alınan futbolcular katıldı.



YANAL'DAN TOPLANTI

Koşu, ısınma ve koordinasyonla başlayan antrenman, iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. Sezon bitiminde milli maçlarda görev alan oyuncuların daha sonra takıma dahil olacağı bildirildi. Bu arada teknik direktör Ersun Yanal, dün oyuncularıyla bir toplantı yaparak yeni sezon çalışma planıyla ilgili bilgi verip öğrencilerine başarılar diledi.



OZAN'A YAKIN MARKAJ

Geçen sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık geçiren Ozan Tufan da idmanda yer aldı. Yanal, milli takıma gitmesine rağmen izin kullanmayan ve erken takıma katılan Ozan ile özel bir görüşme yaptı. Yanal, milli oyuncudan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.



EMRE BUGÜN İMZALIYOR

Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanan milli yıldız Emre Belözoğlu'nun dünkü idmana katılması bekleniyordu. Ancak tecrübeli oyuncu çalışmada yer almadı. Emre'nin bugün sözleşme imzalayacağı, ardından bir hafta izne çıkacağı öğrenildi. Emre'nin Topuk Yaylası'nda takıma katılması bekleniyor. Daha önceki dönemlerinde 5 numaralı formayı giyen Emre Belözoğlu formasına kavuşacak.



TOLGA CİĞERCİ SÜRPRİZİ!

Sezon hazırlıklarına dün başlayan F.Bahçe'de sağlık kontrollerinden paylaşılan fotoğraflardan biri şaşkınlık yarattı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl forma giyemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünülmediği belirtilen Tolga Ciğerci de kontrollerden geçti. Bu arada sarı-lacivertlilerin sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi.



YUSUF'A BÜYÜK FIRSAT

Sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Yusuf Mert Tunç'a büyük fırsat... Geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 27 karşılaşmada 22 kez rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin kamp çalışmalarında yer alacak.



'BU FORMA ÇOK DEĞERLİ'

Geçtiğimiz yılın en istikrarlı isimleri arasında yer alan Hasan Kaldırım'ın yeni sezon öncesi mesajları netti. Çok acı veren bir sezonu geride bıraktıklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Ne yazım ki taraftarlarımızı çok üzdük. Ancak yeni sezon bambaşka olacak. Fenerbahçe forması çok değerli bir forma ve herkes bunun bilincinde. Burada oynamak ayrıcalık. Herkesin bu bilinçle sahada olması gerekir" sözlerini sarfetti.