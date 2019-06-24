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24 Haziran 2019, Pazartesi
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'de stopere sürpriz isim!

Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim!

Rus stoper Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Elinde ve Sadık Çiftpınar bulunan 'de, rotasyonu genişletmek için sürpriz bir transfer gündeme geldi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, 'in geçtiğimiz sezon 1. Lig'de, ile gösterdiği performanstan etkilendi, alınmasını istedi. Mert için konuşulan bedel 400 bin Euro.



SKRTEL DÜŞÜNÜYOR

Skrtel'den yanıt yok. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi dolan 34 yaşındaki Slovak savunmacıya yaptığı 1+1 yıllık teklife cevap bekliyor. Skrtel, 2 milyon Euro'luk önerinin yükselmesini istemişti. 1 hafta içinde Skrtel olumlu bitmezse, yabancı alternatifler gündeme gelecek.

  1. 24.06.2019
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