Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim!
Rus stoper Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunan Fenerbahçe'de, rotasyonu genişletmek için sürpriz bir transfer gündeme geldi.
Teknik Direktör Ersun Yanal, Mert Çetin'in geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de, Gençlerbirliği ile gösterdiği performanstan etkilendi, alınmasını istedi. Mert için konuşulan bedel 400 bin Euro.
SKRTEL DÜŞÜNÜYOR
Skrtel'den yanıt yok. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi dolan 34 yaşındaki Slovak savunmacıya yaptığı 1+1 yıllık teklife cevap bekliyor. Skrtel, 2 milyon Euro'luk önerinin yükselmesini istemişti. 1 hafta içinde Skrtel olumlu bitmezse, yabancı alternatifler gündeme gelecek.
- 24.06.2019
-
Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
-
Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
-
Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.