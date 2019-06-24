Fenerbahçe'de stopere sürpriz isim!

Teknik Direktör Ersun Yanal, Mert Çetin'in geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de, Gençlerbirliği ile gösterdiği performanstan etkilendi, alınmasını istedi. Mert için konuşulan bedel 400 bin Euro.





SKRTEL DÜŞÜNÜYOR

Skrtel'den yanıt yok. Sarı-Lacivertliler, mukavelesi dolan 34 yaşındaki Slovak savunmacıya yaptığı 1+1 yıllık teklife cevap bekliyor. Skrtel, 2 milyon Euro'luk önerinin yükselmesini istemişti. 1 hafta içinde Skrtel olumlu bitmezse, yabancı alternatifler gündeme gelecek.