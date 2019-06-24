Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefinde yeni sezona merhaba diyecek Fenerbahçe'de kadro mühendisliği çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıldız ismin Fenerbahçe'ye imza atacağı tarih belli oldu...

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:31
Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Takımdan birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler yepyeni bir yapılanma ile sezona merhaba diyecek.

Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Sarı-lacivertli yöneticiler 2020 model Fenerbahçe'nin kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, liderliğe oynayacak takımın kadro mühendisliğini oluşturmak için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de transfer gerçekleşti! İşte dünya yıldızının İstanbul'a geliş tarihi

Fenerbahçe'de bu doğrultuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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