Fenerbahçe'den öğrencilere kombine
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda iç sahada oynayacağı maçlar için öğrencilere, 700 liradan kombine kart alma fırsatı tanınacak...
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ilk kez uygulanan öğrenci kombinesinin bu yıl da satışa sunulacağı belirtildi.
Açıklamada, 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceği ifade edildi.
- 18.06.2019
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Hafıza kaybı yaşayan Datome hastaneye kaldırıldı
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22.yy Abilik sacmaligi sadece fenere mahsus .kulübede Darülaceze oldu.
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halo bu kulüpte imzalar kalplere atılır..pooaaahhhh..
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
Fenerbahçe'den öğrencilere kombine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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