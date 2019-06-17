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17 Haziran 2019, Pazartesi
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’e sürpriz talip

Michael Frey’e sürpriz talip

Geçtiğimiz sezon 'nin en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alan ’e talip çıktı. İsviçreli golcüye takımlarından Middlesbrough'un teklif yaptığı iddia edildi.

'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği İsviçreli golcü için takımlarından Middlesbrough'un teklif yaptığı iddia edildi. Ada basınında da haberle ilgili bilgilere yer verilirken, sarı-lacivertlilerin Frey'i satmaya hazır olduğu kaydedildi.

  1. 17.6.2019
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