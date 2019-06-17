Michael Frey’e sürpriz talip
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklıkları arasında yer alan Michael Frey’e talip çıktı. İsviçreli golcüye İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'un teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği İsviçreli golcü için İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'un teklif yaptığı iddia edildi. Ada basınında da haberle ilgili bilgilere yer verilirken, sarı-lacivertlilerin Frey'i satmaya hazır olduğu kaydedildi.
- 17.6.2019
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
-
Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
-
İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Michael Frey’e sürpriz talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.