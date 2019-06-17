Michael Frey’e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği İsviçreli golcü için İngiltere Championship takımlarından Middlesbrough'un teklif yaptığı iddia edildi. Ada basınında da haberle ilgili bilgilere yer verilirken, sarı-lacivertlilerin Frey'i satmaya hazır olduğu kaydedildi.