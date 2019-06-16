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16 Haziran 2019, Pazar
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Son dakika: 'de ibra kararı!

Son dakika: Fenerbahçe'de ibra kararı!

Spor Kulübü'nde Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantı kapsamında başkan ve yönetim kurulu, oy birliğiyle ibra edildi.

'nin olağan mali genel kurulu, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Genel kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

Yönetim ve denetleme kurulu olarak iki ayrı oylama sonunda 5 Haziran - 31 Aralık 2018 tarihlerindeki Ali Koç yönetimi ve denetimi oy birliği ile ibra edildi.

Genel Kurulda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, geçen sene yapılan ibranın geçmiş yönetim için yeterli olduğunu ve ibrayı etkileyecek bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etmişti. Koç'un açıklamaları şöyleydi;

"20 sene sonra yönetim değişti. Bu senenin mali genel kuruluna hazırlanırken 2018'in ibrası nasıl olacak diye konuyu ele alırken yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin son 4 ayının ibra edilmemesi konuşuldu. Biz acaba bu senenin tümünü mü yoksa bir bölümünü mü oylamamız gerekiyor diye Vefa Bey ile konuştuk. İkiye bölelim dedik. Eski yönetimin ibra edilmemesi ile ilgili bir polemik oldu ancak bu konu teknik bir konudur. Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım da aynı düşüncelere sahip olmuş. O da bize bu konu ile ilgili mektup yolladı. Dernekler kanununa göre 3 ay bir itiraz söz konusu. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştür ve bugünkü gündemden çıkaracağız. A.Ş.'de mevzuat ayrıdır derneklerde ayrıdır. Herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı taktirde teamül ibra üzerinedir. Neticede ibrayı etkileyecek bir şey söz konusu değildir" dedi.

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  1. 16.06.2019
  2. Güncelleme: 16.06.2019 17:45
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