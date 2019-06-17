Fenerbahçe'de transferler hazır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde düğmeye basmak için UEFA'dan çıkacak kararı beklediklerini söyledi. Dün yapılan mali genel kurulda üyelerin eleştirilerine yanıt veren Koç, "UEFA'nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Ondan sonra oyuncularla görüşmeyeceğiz. Ersun hocamızın görüşleri ve listesi, scoutların, en sonunda da Comolli'nin ve bizim hazırladığımız liste düğmeye basmak için hazırda bekliyor" ifadelerini kullandı.



KOLAROV&EMRE SİNYALİ

Koç, izleyecekleri yöntem için, "FFP kuralları dedik, demediklerini bırakmadılar. Adam sattığın kadar alabilirsin diyorsa, o kadarını alacaksın. Bonservis bedeli olmadan, kiralık, sonra satın alma opsiyonu ki FFP gelmesin" diye konuştu. Koç, Emre Belözoğlu ve Kolarov'a 'yaşlı' diye karşı çıkılmasına ise, "Tecrübe ve gençlik bir arada olmalı. Geçen sezon takımdaki en önemli eksiğimiz lider oyuncu olmamasıydı" yanıtını verdi ve 2 ismi alacaklarını ima etti.



Kongrede ali koç yönetimi oy birliği ile ibra edilirken, 2019 bütçesi de kabul edildi. aziz yıldırım yönetimine ait 1 ocak-4 haziran 2018 dönemi içinse geçen yıl yapılan ibra yeterli sayıldı.?



Fenerbahçe'nin 2018 yılı sonu itibarıyla 3 milyar 516 milyon 603 bin lira borcu olduğu açıklandı. Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, 2018'de gelirleri iki kat artırmalarına rağmen giderler de arttığı için zarar etmekten kurtulamadıklarını söyledi.



Genel kurulda birçok üye söz alırken, mehmet gürel'in, "artık fatih terim hegemonyasından kurtar bizi başkan. artık benzia, slimani, frey gibi çöpleri transfer etmeyin. 20 yaşındaki Emre'yi, Alex'i alın" sözleri dikkat çekti.



Ali koç, Fener Ol kampanyasında 125- 130 milyon lira'ya ulaşıldığını da belirterek taraftarlara teşekkür etti. başkan ali koç'un göreve geldiği günden bu yana sponsorluklar hariç kulübe cebinden 237 milyon 85 bin lira para verdiği de faaliyet raporunda yer aldı.



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM

Kenan Evren Lisesi arazisi için imza aşamasına geldik. Cumhurbaşkanımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Üniversitesi de Medican işbirliği ile bu yıl hayata geçecek."



ÇİRKEFLİK DEVAM EDEMEYECEK

Futbolda oynanan tiyatro. Trajikomik, çirkin bir durum. Çirkefliğin kazandığı bir ortam. Biz yumuşak olmakla eleştiriliyoruz. İki yanlış bir doğru mu yapacak. Bize burası fair play dünyası değil deniliyor. Hakikaten değil. Duruşumuz önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Bu pislik devam edemeyecek, temizlik olacak."



MUSTAFA CENGİZ'E 'FATİH TERİM' YANITI

Eski Milli Takım hocası işten çıkarılıyor. Kavga ettiği için. 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsun. Bekleniyor, 9 gün sonra çıkarılıyor. Sonra o kulübün başkanı çıkıp, 'tazminatsız işten çıkarma olur mu?' diyor. Bir çalışanınız sizi dövse tazminat verir misiniz? Terim, tazminatı hak etsin diye 1905 TL'ye imza attı."





BAHÇELİ'YE ZİYARET

Ali Koç, kongre arasında seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Sürpriz ziyarette Bahçeli ve Koç, bir süre sohbet etti.



COMOLLİ DESTEĞİ

"Geçen sezonun suçlusu Comolli, momolli değil benim. Comolli'ye de futboldan anlamıyor diyemezsiniz. Şampiyonlar Ligi finalindeki 2 takım onun eseri. Yasir Subaşı için de geri dönme maddesi koyduran o."



TÜZÜĞE ERTELEME

Tüzük değişikliğiyle ilgili olağanüstü genel kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Başkan Ali Koç, "Bir günde iki kongreyi yapalım istedik ama olmadı. Çalışmalarımızı etkilemez" dedi.