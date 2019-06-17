Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı

'de heyecanı

Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı

Marca Gazetesi, dün flaş bir iddia ortaya attı. Danimarkalı stoperin Sevilla ile yollarını ayırıp, 'ye dönebileceği ileri sürüldü. Bu haber sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

formasını giydiği 2015-2017 sezonları arasında taraftarın 1 numaralı sevgilisi haline gelen Simon , tekrar gündemde... Sarı-lacivertlilerin 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattığı Danimarkalı yıldız futbolcunun 'a döneceği iddia edildi. 'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin haberi gündeme bomba gibi düştü.

İMZAYA ATMAYA HAZIR
Sevilla'da teknik direktörlüğe Monchi'nin gelmesinin ardından Kjaer'in takımda şans bulamayacağı belirtilirken, eski takımı Fenerbahçe'ye imza atacağı ileri sürüldü. Daha önce Sevilla'nın Eljif Elmas'a karşılık para artı takas olarak önerdiği ifade edilen Kjaer'in düşük bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi. İspanyol ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperin de İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 2015-17'de 88 resmi karşılaşmaya çıkan Simon Kjaer, 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

EŞİ DE DÖNMEK İSTİYOR
İsmi tekrar Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer'e eşinden de baskı geliyor. Tatil dönemlerinde 'ye gelen Eline Kjaer'in eşine Fenerbahçe'ye gitmesi için onay verdiği belirtiliyor.

  1. 17.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN