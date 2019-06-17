Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı
Marca Gazetesi, dün flaş bir iddia ortaya attı. Danimarkalı stoperin Sevilla ile yollarını ayırıp, Fenerbahçe'ye dönebileceği ileri sürüldü. Bu haber sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe formasını giydiği 2015-2017 sezonları arasında taraftarın 1 numaralı sevgilisi haline gelen Simon Kjaer, tekrar gündemde... Sarı-lacivertlilerin 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattığı Danimarkalı yıldız futbolcunun İstanbul'a döneceği iddia edildi. İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin haberi gündeme bomba gibi düştü.
İMZAYA ATMAYA HAZIR
Sevilla'da teknik direktörlüğe Monchi'nin gelmesinin ardından Kjaer'in takımda şans bulamayacağı belirtilirken, eski takımı Fenerbahçe'ye imza atacağı ileri sürüldü. Daha önce Sevilla'nın Eljif Elmas'a karşılık para artı takas olarak önerdiği ifade edilen Kjaer'in düşük bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi. İspanyol ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperin de İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 2015-17'de 88 resmi karşılaşmaya çıkan Simon Kjaer, 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
EŞİ DE DÖNMEK İSTİYOR
İsmi tekrar Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer'e eşinden de baskı geliyor. Tatil dönemlerinde Türkiye'ye gelen Eline Kjaer'in eşine Fenerbahçe'ye gitmesi için onay verdiği belirtiliyor.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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