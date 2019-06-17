Fenerbahçe'de Kjaer heyecanı

Fenerbahçe formasını giydiği 2015-2017 sezonları arasında taraftarın 1 numaralı sevgilisi haline gelen Simon Kjaer, tekrar gündemde... Sarı-lacivertlilerin 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya sattığı Danimarkalı yıldız futbolcunun İstanbul'a döneceği iddia edildi. İspanya'da yayın yapan Marca Gazetesi'nin haberi gündeme bomba gibi düştü.



İMZAYA ATMAYA HAZIR

Sevilla'da teknik direktörlüğe Monchi'nin gelmesinin ardından Kjaer'in takımda şans bulamayacağı belirtilirken, eski takımı Fenerbahçe'ye imza atacağı ileri sürüldü. Daha önce Sevilla'nın Eljif Elmas'a karşılık para artı takas olarak önerdiği ifade edilen Kjaer'in düşük bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olacağı kaydedildi. İspanyol ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stoperin de İstanbul'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.



İki sezon formasını giydiği Fenerbahçe'de 2015-17'de 88 resmi karşılaşmaya çıkan Simon Kjaer, 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.



EŞİ DE DÖNMEK İSTİYOR

İsmi tekrar Fenerbahçe ile anılan Simon Kjaer'e eşinden de baskı geliyor. Tatil dönemlerinde Türkiye'ye gelen Eline Kjaer'in eşine Fenerbahçe'ye gitmesi için onay verdiği belirtiliyor.